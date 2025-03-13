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Культура и шоу-бизнес

Теплые объятия Алсу и Крюкова подогрели слухи о их романе

Алсу, Крюкова, роман, слухи , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 00:11 Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская исполнительница Алсу 13 марта опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На одном из снимков она позирует в обнимку с актером Константином Крюковым. 

"Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025м году. 21.03.2025 отметьте эту дату в календаре!" – написала Алсу под постом. 

Отметим, что Крюков снялся в ее новом клипе на песню "Чужая".

Фанатам певицы понравились новые снимки и они оставили множество комментариев:

  • Какая классная пара!
  • Напоминает клип Энрике Иглесиаса и Сиары.
  • Очень красивая пара!

Ранее Алсу назвала Земфиру рок-легендой. 

Айсулу Омарова
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