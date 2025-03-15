Собчак вступилась за Аллу Пугучёву после обвинений в преступлениях против звезд

С тех пор, как Алла Пугачёва покинула Россию и назвала своих соотечественников "холопами и рабами", она вызвала негатив в свой адрес. О ней всегда ходило много слухов, теперь же многие артисты утверждают, что Примадонна откровенно мешала их карьере, сообщает Zakon.kz.

В частности, в открытом доступе находится информация о желании артистки расправиться с ныне покойной Валентиной Легкоступовой, популярности и таланту которой она якобы завидовала.

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Также недавно появилась новость о том, что Алла Борисовна заказала убийство известного общественного деятеля Виталия Бородина. Тот уже написал соответствующее заявление в Следственный комитет. Он отметил, что певица должна будет прилететь на допрос в Россию.

Журналистка Ксения Собчак пристально наблюдает за этой историей. Она не верит, что Алла Пугачёва, теперь проживающая на Кипре, способна на такие поступки.

"Мы же не будем всерьез обсуждать, что Пугачёва заказала убийство Бородина, правда? Хотя потенциальные свидетели у него уже есть. То есть рецидивистка Пугачёва снова вышла на тропу расправ", – заключила Ксения.

Ранее дуэт Игоря Крутого с 34-летней Аnna Аsti вызвал неоднозначную реакцию.