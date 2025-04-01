Мария Шукшина отреагировала на идею платить школьницам за беременность и роды

Фото: kinopoisk

Российская актриса Мария Шукшина резко высказалась о введении выплат беременным школьницам. По мнению артистки, это безнравственно и ни к чему хорошему не приведет, сообщает Zakon.kz.

По информации NEWS.ru, губернатор Орловской области (Россия) Андрей Клычков подписал указ о выплатах до 100 тыс. рублей школьницам за беременность и роды. Мера, которая будет действовать с 2025 по 2027 год, появилась в рамках региональной программы финансовой поддержки. "Нравственное воспитание, мы говорим о духовно-нравственных ценностях и о нравственном патриотичном воспитании, невозможно основывать на безнравственных действиях. Невозможно. Из этого ничего не получится. Из этого получится не со знаком плюс и не ноль, а со знаком минус", – убеждена Шукшина. Ранее поклонники поддержали Макпал Исабекову после смелого признания.

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