Мошенники адаптировали голос Баян Алагузовой для корыстных целей

Казахстанский продюсер Баян Алагузова предупредила казахстанцев о мошенниках, которые создали благотворительный фонд, связанный с ее именем, сообщает Zakon.kz.

Продюсер рассказала, что ей позвонила родственница и сообщила, что ее знакомая перевела 400 тысяч тенге в фонд, который презентовали как проект Баян Алагузовой, который обещает финансовые перспективы.

Баян уже встречала ролики с ее изображением, где она якобы просила перевести деньги. Теперь аферисты смогли сгенерировать голос артистки в ролике.

"Я никакого отношения ни к какому фонду не имею. Пожалуйста, не ведитесь на провокаторов. Не ведитесь на мошенников, которые все что угодно могут говорить", – предупредила Баян свою аудиторию.

Продюсер пояснила, что никакой благотворительной или финансовой деятельности не ведет и призывает людей не доверять сомнительным источникам.

Ранее казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова предупредила подписчиков о том, что в TikTok появился фейковый аккаунт с ее именем.