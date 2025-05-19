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Культура и шоу-бизнес

Порноактриса Ева Эльфи встретилась в Астане с группой "Ирина Кайратовна"

Ева Эльфи и группа &quot;Ирина Кайратовна&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 06:50 Фото: Instagram/theevaelfie
18 мая звезда фильмов для взрослых Юлия Романова опубликовала совместную фотографию с музыкантами отечественной группы "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

Романова, работающая под творческим псевдонимом Ева Эльфи стала гостьей престижного кибертурнира PGL Astana 2025 по CS2. Состязание проходило на "Барыс Арене" и завершилось 18 мая.

У себя в Instagram-сторис актриса, чей визит в столицу Казахстана обсуждался на протяжении недели, поделилась фотографией с популярной у казахстанцев группой.

"Рада знакомству", – скромно подписала фото Эльфи.

Фото: Instagram/theevaelfie

Дело в том, что звезда фильмов для взрослых несколько лет назад подписала контракт с одной из ведущих букмекерских контор. Теперь она занимается в том числе и продвижением беттингового бренда в геймерских кругах.

Самое интересное, делает это не всегда успешно. Например, в 2023 году модель пообещала перечислить свой трехдневный заработок победителям The International по Dota 2. В итоге набежало 20 тыс. долларов и еще пять тыс. она добавила от себя. Но игроки сербской команды Team Spirit, составленной в основном из россиян и украинцев, от бонуса вежливо отказались.

По информации акимата столицы, организатором турнира выступила независимая в мире киберспортивная организация.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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