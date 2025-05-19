Порноактриса Ева Эльфи встретилась в Астане с группой "Ирина Кайратовна"
Романова, работающая под творческим псевдонимом Ева Эльфи стала гостьей престижного кибертурнира PGL Astana 2025 по CS2. Состязание проходило на "Барыс Арене" и завершилось 18 мая.
У себя в Instagram-сторис актриса, чей визит в столицу Казахстана обсуждался на протяжении недели, поделилась фотографией с популярной у казахстанцев группой.
"Рада знакомству", – скромно подписала фото Эльфи.
Фото: Instagram/theevaelfie
Дело в том, что звезда фильмов для взрослых несколько лет назад подписала контракт с одной из ведущих букмекерских контор. Теперь она занимается в том числе и продвижением беттингового бренда в геймерских кругах.
Самое интересное, делает это не всегда успешно. Например, в 2023 году модель пообещала перечислить свой трехдневный заработок победителям The International по Dota 2. В итоге набежало 20 тыс. долларов и еще пять тыс. она добавила от себя. Но игроки сербской команды Team Spirit, составленной в основном из россиян и украинцев, от бонуса вежливо отказались.
По информации акимата столицы, организатором турнира выступила независимая в мире киберспортивная организация.