Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси объявили о помолвке

26 августа 14-кратная обладательница премии "Грэмми" Тейлор Свифт и игрок Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси объявили о помолвке, сообщает Zakon.kz.

Новостью пара поделилась в соцсетях.

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", – написала Свифт под фотографиями с возлюбленным и кольцом.

Об отношениях певицы и спортсмена стало известно в октябре 2023 года. Келси и Свифт по 35 лет, оба ранее не состояли в браке.

"Тейлор Свифт спасет демографию США" – так в соцсетях предсказывают бэби-бум и взлет демографии.

Фото: X/i_dkwhatimdoing

Фото: X/mkobach

Новость обрадовала представителей различных сфер деятельности. Например, в кондитерской Krispy Kreme объявили, что будет раздавать бесплатные пончики.

Фото: Instagram/krispykreme

А экономисты пишут, что свадебный анонс поможет кредитной политике США.

Фото: X/kylascan

После такой поддержки, в Сетях сложилось мнение, что Тейлор Свифт влиятельнее Папы Римского.

В 2024 году артистка стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, а ее тур Eras собрал более 2 млрд долларов. В январе 2025 года Свифт возглавила рейтинг "Лучшие артисты XXI века", составленный журналом Billboard.

