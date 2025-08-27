Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси объявили о помолвке
Новостью пара поделилась в соцсетях.
"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", – написала Свифт под фотографиями с возлюбленным и кольцом.
Об отношениях певицы и спортсмена стало известно в октябре 2023 года. Келси и Свифт по 35 лет, оба ранее не состояли в браке.
"Тейлор Свифт спасет демографию США" – так в соцсетях предсказывают бэби-бум и взлет демографии.
Фото: X/i_dkwhatimdoing
Фото: X/mkobach
Новость обрадовала представителей различных сфер деятельности. Например, в кондитерской Krispy Kreme объявили, что будет раздавать бесплатные пончики.
Фото: Instagram/krispykreme
А экономисты пишут, что свадебный анонс поможет кредитной политике США.
Фото: X/kylascan
После такой поддержки, в Сетях сложилось мнение, что Тейлор Свифт влиятельнее Папы Римского.
В 2024 году артистка стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, а ее тур Eras собрал более 2 млрд долларов. В январе 2025 года Свифт возглавила рейтинг "Лучшие артисты XXI века", составленный журналом Billboard.
Ранее американская певица Мадонна попросила Папу Римского посетить сектор Газа.