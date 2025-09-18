#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.34
640.73
6.53
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане

Журналист, арт-объект, искусство, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 03:59 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка Динара Сатжан встретилась с гениальными скульпторами современности ­– Тамерланом Тлесом и Юнусом Сафардиаром. Они стали авторами нового шедевра мирового искусства – проекта "Древо жизни", сообщает Zakon.kz.

По этому поводу телеведущая оставила в соцсетях пост:

"Нереальная красота в столичном парке Мира и согласия. #ДревоЖизни – уникальная инсталляция под открытым небом, где искусство встречается с природой", – подписала Динара Сатжан публикацию.

Арт-объект возведен в Парке мира и согласия в Астане. Открытие проекта приурочено к началу работы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане с 17 по 18 сентября 2025 года.

Безусловно, этот проект станет новой достопримечательностью Астаны и излюбленным местом для посещения всеми гостями и жителями.

Ранее Баян Алагузова стала наставником The Voice Қазақстан и показала, как идут съемки шоу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
01:58, 19 сентября 2025
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
23:20, 18 сентября 2025
Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
19:52, 18 сентября 2025
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: