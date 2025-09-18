Динара Сатжан презентовала гениальный арт-объект в Астане
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка Динара Сатжан встретилась с гениальными скульпторами современности – Тамерланом Тлесом и Юнусом Сафардиаром. Они стали авторами нового шедевра мирового искусства – проекта "Древо жизни", сообщает Zakon.kz.
По этому поводу телеведущая оставила в соцсетях пост:
"Нереальная красота в столичном парке Мира и согласия. #ДревоЖизни – уникальная инсталляция под открытым небом, где искусство встречается с природой", – подписала Динара Сатжан публикацию.
Арт-объект возведен в Парке мира и согласия в Астане. Открытие проекта приурочено к началу работы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане с 17 по 18 сентября 2025 года.
Безусловно, этот проект станет новой достопримечательностью Астаны и излюбленным местом для посещения всеми гостями и жителями.
