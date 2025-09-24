Баян Алагузова показала, как прошел второй день кастинга в популярное женское шоу

Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова показала подписчикам, как проходит второй день кастинга женского шоу "Қазақ Аруы 2025", сообщает Zakon.kz.

Республиканский конкурс красоты, таланта и грации "Қазақ аруы 2025" (Казахская краса 2025) организуется и проводится Национально-культурной автономией казахов в Республике Татарстан "Казахстан", в рамках года национальных культур и традиций.

Проект создан для выявления и поддержки талантливой молодежи, сохранения культуры, традиций и обычаев казахского народа, укрепления дружбы и согласия между иностранными обучающимися и народами, проживающими в Республике Татарстан, развития общественных и культурных связей между ними.

Как напомнила продюсер Баян Алагузова в одной из публикаций, шоу проходит уже 15 лет. В этом году оно состоится 13 ноября.

"Кастинг "Қазақ Аруы 2025", второй день. kz", – загадочно подписала другой пост продюсер, сопроводив его видео с выступлениями участниц.

Девушки подошли к конкурсу основательно, демонстрируя самые разнообразные таланты.

