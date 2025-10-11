#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стало известно, какую пенсию получает Алла Пугачева

Алла Пугачева, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 13:09 Фото: instagram/alla_orfey
Алла Пугачева, несмотря на переезд за границу, продолжает официально получать пенсию в России, и сумма, как выяснилось, весьма внушительная, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам "Комсомольской правды", народная артистка СССР получает не менее 67 тысяч рублей (примерно 445 тысяч тенге) в месяц.

Как отмечает издание, основную часть пенсии Примадонны составляет доплата за выдающиеся заслуги перед страной – 29 119 рублей (примерно 193 тысяч тенге). Эта надбавка положена обладателям ордена "За заслуги перед Отечеством" и ежегодно индексируется. В 2025 году она составляет 330% от социальной пенсии, которая равна 8824 рублям (примерно 58 тысяч тенге).

Также с 2018 года в Москве действует компенсационная выплата для пенсионеров с государственными званиями заслуженных и народных артистов, в том числе СССР и РСФСР. В 2024 году она составляла 39,7 тысячи рублей, а сейчас увеличилась до 41 995 рублей (примерно 279 тысяч тенге). Причем получать ее можно вне зависимости от того, работает человек или нет.

Но и это еще не все. По информации "КП", часть расходов покрывает супруг певицы – Максим Галкин. Кроме того, Алла Борисовна, по данным СМИ, успешно инвестировала доходы от активной творческой деятельности в прошлом и теперь получает внушительные проценты.

По оценке российского Forbes, доход Пугачевой за 2005-2015 годы составлял около 2,7 млрд рублей, так что финансовая подушка у легенды эстрады явно внушительная.

"Так что Алле Пугачевой не приходится вести кочевую жизнь на одну пенсию – денег заработано столько, что можно обеспечить и детей, и внуков, и правнуков", – резюмирует "Комсомольская правда".

Ранее Кристина Орбакайте спародировала фрагмент резонансного интервью.

