"Брат, это круто!": казахстанец Алишер Еликбаев взял мини-интервью у Юрия Дудя

Один из самых известных казахстанских блогеров и пиарщиков Алишер Еликбаев смог удивить многочисленную аудиторию встречей на острове Мадейра с российским журналистом Юрием Дудем, сообщает Zakon.kz.

Еликбаев провел мини-викторину у ведущего авторского канала на YouTube под названием "вДудь". Сперва он решил узнать, почему на его канале давно не было казахстанцев.

Видеоблогер с сожалением уточнил, что не может приехать сейчас в Казахстан.

"Тех героев, которых мне хотелось бы снять – нужно снимать именно в Казахстане. А вот с тем, чтобы добраться туда – не получается. Несмотря на огромную симпатию к казахстанскому народу и наличие друзей, приятелей там, я пока приехать в Казахстан не могу. Встречаюсь с ними на нейтральной территории". Юрий Дудь

Далее Еликбаев проверил память Дудя: насколько хорошо он помнит своих героев из Казахстана.

Первый вопрос звучал так: "Топ-3 комика России по мнению Нурлана Сабурова?"

Дудь, конечно же, растерялся, напомнив, что это было очень давно. Но смог угадать одного, назвав Алексея Щербакова.

На следующий вопрос: "Из какого города Алдияр из группы "Ирина Кайратовна" – Дудь ответить не смог, зато правильно указал на вопрос о Сабурове:

"Город, который находится под Астаной. Из Степногорска!"

Также правильно назвал родной город клипмейкера Айсултана Сеитова.

Комментаторы живо откликнулись на новый ролик и пошутили о памяти Дудя: "Не знаю, зачем ему эта информация, но он хорош".

Один из пользователей даже предположил, что Еликбаев будет следующим гостем в выпуске Дудя. Но ответ был отрицательным.

"Это вряд ли, героям Дудя запрещено выкладывать любые анонсы предстоящих интервью у себя", – написал Еликбаев.

Память у него, конечно, шикарная! Снимаю шляпу.

Удивительно круто, а память отличная, учитывая, скольких персон он интервьюировал.

Ждем вторую часть! Очень необычно и классно.

Ничего себе встреча. Круть!

Брат, это круто!

Я думаю, что любой наш герой с удовольствием бы поехал сниматься к нему на интервью, хоть на край света, – пишут подписчики.

30 июня 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Также блогера дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но он продолжил распространение материалов без должной маркировки. Уже 1 июля дело было возбуждено.

YouTube-канал Дудя насчитывает свыше 10 млн подписчиков.

В феврале 2025 года Дудю дал интервью 62-летний музыкальный исполнитель из Казахстана Ицык Цыпер (настоящее имя – Игорь Цыба). На этой передаче также были и другие представители Казахстана: ведущий Нурлан Сабуров, комик Евгений Чебатков, солисты музыкальной группы "Ирина Кайратовна", режиссер Тимур Бекмамбетов, клипмейкер Айсултан Сеитов, исполнитель Скриптонит, рэпер Jah Khalib.