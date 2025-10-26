Королёва и Тарзан впервые встретились с Николаевым и его женой на шоу

26 октября в эфире Первого канала зрители стали свидетелями неожиданной встречи – на съемках одной программы встретились Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и Наташа Королёва с Сергеем Глушко, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в шоу "Две звезды. Семейный подряд", где участвуют Королева и Тарзан. Состав судей меняется от выпуска к выпуску – на этот раз в числе жюри были Игорь и Юлия. Так, стало ясно, что встреча бывших супругов неизбежна.

Королёва и Глушко подготовили песню "Прости, Земля". В эфире Первого канала пара, как всегда, выступила ярко. Первой о номере высказалась Проскурякова:

"Ребята выбрали какое-то очень трогательное произведение. Я вижу, что Сергей лидировал, хотя мы привыкли, что это всегда делает Наташа. Всегда это ярко, классно. Пятерка, конечно, ребята! Я не могу к вам быть объективной. Всегда пять!".

Королёва внимательно слушала певицу и, узнав оценку, пришла в восторг.

"Да просто неожиданно это услышать!", – сказала она удивленно.

Игорь Николаев раскрыл, что благодаря музыкальному шоу произошла встреча века.

"Ну, что тут скажешь? Во-первых, это наше первое очное общение с этой чудесной парой. Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. И, конечно, пожелать ему счастья в личной жизни, а вам стать счастливыми бабушкой и дедушкой. Что касается песни… Сергей спел отлично, здесь, мне кажется, Наташа сыграла свою роль Матери-Земли, которую он хочет спасти, и у них получился в конце happy end. Хочется, конечно, мира во всем мире. Сто процентов", – поведал звезда. После этой речи музыкант поставил паре высший балл.

Игорь Верник, который тоже входит в состав судей, с волнением наблюдал за общением артистов. Он подчеркнул, что их первая встреча семьями – чудесный гимн "семейному подряду".

Ранее выяснилось, как отреагировала группа "Тату" на свой фейковый альбом "В Поднебесной".