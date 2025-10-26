#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Королёва и Тарзан впервые встретились с Николаевым и его женой на шоу

Королёва, Тарзан, Николаев и его жена, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 04:59 Фото: Instagram/koroleva__star/ igor_nikolaev_music
26 октября в эфире Первого канала зрители стали свидетелями неожиданной встречи – на съемках одной программы встретились Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и Наташа Королёва с Сергеем Глушко, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в шоу "Две звезды. Семейный подряд", где участвуют Королева и Тарзан. Состав судей меняется от выпуска к выпуску – на этот раз в числе жюри были Игорь и Юлия. Так, стало ясно, что встреча бывших супругов неизбежна.

Королёва и Глушко подготовили песню "Прости, Земля". В эфире Первого канала пара, как всегда, выступила ярко. Первой о номере высказалась Проскурякова:

"Ребята выбрали какое-то очень трогательное произведение. Я вижу, что Сергей лидировал, хотя мы привыкли, что это всегда делает Наташа. Всегда это ярко, классно. Пятерка, конечно, ребята! Я не могу к вам быть объективной. Всегда пять!".

Королёва внимательно слушала певицу и, узнав оценку, пришла в восторг.

"Да просто неожиданно это услышать!", – сказала она удивленно.

Игорь Николаев раскрыл, что благодаря музыкальному шоу произошла встреча века.

"Ну, что тут скажешь? Во-первых, это наше первое очное общение с этой чудесной парой. Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. И, конечно, пожелать ему счастья в личной жизни, а вам стать счастливыми бабушкой и дедушкой. Что касается песни… Сергей спел отлично, здесь, мне кажется, Наташа сыграла свою роль Матери-Земли, которую он хочет спасти, и у них получился в конце happy end. Хочется, конечно, мира во всем мире. Сто процентов", – поведал звезда. После этой речи музыкант поставил паре высший балл.

Игорь Верник, который тоже входит в состав судей, с волнением наблюдал за общением артистов. Он подчеркнул, что их первая встреча семьями – чудесный гимн "семейному подряду".

Ранее выяснилось, как отреагировала группа "Тату" на свой фейковый альбом "В Поднебесной".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Тарзан рассказал, отбивал ли Наташу Королеву у Игоря Николаева
22:41, 17 января 2025
Тарзан рассказал, отбивал ли Наташу Королеву у Игоря Николаева
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
01:08, 09 марта 2025
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
12:58, 31 августа 2024
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: