Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан вспомнила об издевательствах на работе

Журналистка, продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 03:59 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Телеведущая и продюсер Динара Сатжан на своей странице рассказала о первых непростых шагах в журналистике, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео телеведущая вспоминает молодость в компании подруг.

"Мне было 20, когда я только начинала свой путь на телеканале "Южная столица". Я была молода, полна надежд и уязвима. В русской редакции новостей быстро нашлись девушки, которых я называю люди-тренажеры. Они держали в тонусе, не давали расслабиться. Могли подойти к компьютеру и просто удалить текст, который я писала весь день. А пока я бежала в студию, нажать Delete и стереть весь суфлер. Тогда это было очень больно. Сейчас я им благодарна. Они закаляли мой характер", – вспоминает Динара Сатжан.

Она рассказала, что в тот сложный период шеф-редактор новостей Гульнур Мамасарипова поддержала ее.

"Когда я переехала в Астану, там меня тоже поджидали женщины-тренажеры. Но я научилась находить своих. Однажды Айгуль Мукей позвонила и предложила свое место на Хабаре. Так начинались новые главы моей жизни", – поделилась Сатжан.

Ранее Динара Сатжан рассказала, кто стоит за успехом Кайрата Нуртаса.

Аксинья Титова
