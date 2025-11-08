Певица и космическая туристка Кэти Перри рефлексирует по поводу расставания с мужем

7 ноября певица Кэти Перри выпустила песню Bandaids ("Пластыри") о расставании с Орландо Блумом, сообщает Zakon.kz.

В песне певица указывает на главную причину разрыва. И это не конкретные поступки, а эмоциональное отсутствие партнера. К примеру, на это указывает фраза: "Ты был рядом, но тебя не было". Певица описывает свои тщетные попытки сохранить отношения, метафорически "заклеивая пластырями" проблемы.

В мрачном клипе ее преследуют неудачи, но финал намекает на отсутствие злобы к бывшему. Она освобождается от трудностей, увидев маргаритку – символ их дочери Дейзи. Daisy в переводе с английского означает "маргаритка".

Кэти и Орландо расстались из-за разных графиков и разногласий, но продолжают общаться ради дочери. Спустя несколько недель после разрыва появились слухи о ее новом романе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

