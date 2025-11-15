#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан улетела в Швецию вместе с мужем

Пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 04:30 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая Динара Сатжан отправилась в путешествие в Стокгольм (Швеция) вместе со своим супругом, предпринимателем Жумабеком Жаныкуловым, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии она рассказала в Instagram, где и появились фото и видео с поездки.

Пара начала знакомство с городом с королевского дворца. Динара отметила, что величие резиденции, исторические интерьеры и атмосфера шведской монархии произвели на них сильное впечатление. Пара подробно изучила королевские залы и прогулялась по территории дворца.

Потом казахстанцы посетили музей Нобелевских лауреатов. По словам Сатжан, музей помог по-новому взглянуть на истории людей, которые изменили мир.

Фото: Instagram/dinarasatzhan

Помимо этого, Динара и Жумабек также провели время в старом центре Стокгольма, гуляли по узким улочкам, снимали атмосферные кадры на набережной и наслаждались теплой осенней погодой. Поклонники заметили, что путешествие выглядит очень романтичным.

Ранее солистка "Тату" рассказала о муже-миллионере и огромных расходах на Bentley.

Аксинья Титова
