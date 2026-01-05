#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Казахстанская певица назвала сына в честь супруга Баян Алагузовой

Казахстанская продюсер и муж, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 03:59 Фото: Instagram/tursenalaguzov
В канун Нового года казахстанская певица Айша Байбосынова раскрыла, что 26 декабря у нее родился сын. По словам певицы, этот малыш стал для нее большим подарком, которого она очень ждала, сообщает Zakon.kz.

Сына назвали Турсынгали, в честь супруга продюсера Баян Алагузовой – бизнесмена Турсынгали Алагузова.

Фото: Instagram/aisha_baibossynova

"Мы дали нашему малышу имя Турсынгали, произнеся азан. Это имя – знак уважения к дорогим людям, которых нам подарила судьба, символ дружбы и доверия, проверенных годами. Мой сынок, будь таким же щедрым, добрым, сообразительным, с открытым сердцем, уважаемым среди людей, с достатком и благополучием", – рассказала Айша Байбосынова.

Певица поблагодарила всех, кто тепло поздравил ее семью.

Ранее дочь Баян Алагузовой призналась, что "подсела" на компьютерные игры.

Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг
03:30, 17 июля 2025
Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг
53-летняя Марина Федункив раскрыла имя сына от молодого мужа
17:21, 09 марта 2025
53-летняя Марина Федункив раскрыла имя сына от молодого мужа
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
07:30, 21 июля 2023
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
