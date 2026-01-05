Казахстанская певица назвала сына в честь супруга Баян Алагузовой
Фото: Instagram/tursenalaguzov
В канун Нового года казахстанская певица Айша Байбосынова раскрыла, что 26 декабря у нее родился сын. По словам певицы, этот малыш стал для нее большим подарком, которого она очень ждала, сообщает Zakon.kz.
Сына назвали Турсынгали, в честь супруга продюсера Баян Алагузовой – бизнесмена Турсынгали Алагузова.
Фото: Instagram/aisha_baibossynova
"Мы дали нашему малышу имя Турсынгали, произнеся азан. Это имя – знак уважения к дорогим людям, которых нам подарила судьба, символ дружбы и доверия, проверенных годами. Мой сынок, будь таким же щедрым, добрым, сообразительным, с открытым сердцем, уважаемым среди людей, с достатком и благополучием", – рассказала Айша Байбосынова.
Певица поблагодарила всех, кто тепло поздравил ее семью.
Ранее дочь Баян Алагузовой призналась, что "подсела" на компьютерные игры.
