Баян Алагузова показала подписчикам, как танцует ее супруг

Фото: Instagram/tursen_alaguzov

Казахстанская продюсер Баян Алагузова сняла на видео, как ее муж, бизнесмен Турсен Алагузов, демонстрирует свои танцевальные навыки, заражая позитивом зрителей, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном самим бизнесменом видео, он танцует под известные песни, находясь за рубежом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Турсенгали Алагузов (@tursen_alaguzov) "Лично мне нравится", – оценила танцы мужа Баян. Пост вызвал реакцию подписчиков. В комментариях они отметили харизму бизнесмена: Пусть танцует как душа желает, хоть на голове...

Танец доброго и щедрого человека с большой буквы. Видео набрало много подобных лайков и комментариев. Ранее Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения.

