Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала подписчикам, как танцует ее супруг

Семья Алагузовых, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 03:59 Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Казахстанская продюсер Баян Алагузова сняла на видео, как ее муж, бизнесмен Турсен Алагузов, демонстрирует свои танцевальные навыки, заражая позитивом зрителей, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном самим бизнесменом видео, он танцует под известные песни, находясь за рубежом.

"Лично мне нравится", – оценила танцы мужа Баян.

Пост вызвал реакцию подписчиков. В комментариях они отметили харизму бизнесмена:

  • Пусть танцует как душа желает, хоть на голове...
  • Танец доброго и щедрого человека с большой буквы.

Видео набрало много подобных лайков и комментариев.

Ранее Баян Алагузова поздравила себя с днем рождения.

Аксинья Титова
