Фанаты Димаша из Латинской Америки устроили настоящий "Fire" и растрогали Сеть

Поклонники творчества Димаша Кудайбергена из Латинской Америки выпустили новый музыкальный видеопроект "Fire", объединивший Dears из Чили, Бразилии, Мексики, Коста-Рики и Сальвадора, передает Zakon.kz.

Как сообщает dimashnews.com, проект был создан командой Diffusion Team как выражение любви и восхищения творчеством артиста.

По словам участников, видео отражает искренность, страсть и преданность поклонников, вдохновленных музыкой Димаша.

"Особое внимание авторы уделили истории одной из участниц проекта – девушки с нарушением зрения, которая, несмотря на трудности, приняла участие в записи", – говорится в сообщении.

Команда Diffusion Team также создала "Latam Voces de Amor" – пространство для музыкальных проектов и творчества Dears из Латинской Америки.

