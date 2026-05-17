Фанаты Димаша из Латинской Америки устроили настоящий "Fire" и растрогали Сеть
Фото: ru.dimashnews.com
Поклонники творчества Димаша Кудайбергена из Латинской Америки выпустили новый музыкальный видеопроект "Fire", объединивший Dears из Чили, Бразилии, Мексики, Коста-Рики и Сальвадора, передает Zakon.kz.
Как сообщает dimashnews.com, проект был создан командой Diffusion Team как выражение любви и восхищения творчеством артиста.
По словам участников, видео отражает искренность, страсть и преданность поклонников, вдохновленных музыкой Димаша.
"Особое внимание авторы уделили истории одной из участниц проекта – девушки с нарушением зрения, которая, несмотря на трудности, приняла участие в записи", – говорится в сообщении.
Команда Diffusion Team также создала "Latam Voces de Amor" – пространство для музыкальных проектов и творчества Dears из Латинской Америки.
Ранее мы рассказывали, как Кудайберген отреагировал на премьеру своего зятя, который выпустил лирическую композицию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript