Культура и шоу-бизнес

"Она просто мешает": новый дуэт казахстанца Alex Lim вызвал споры, но вмешался Игорь Крутой

певец Alex Lim, певица Люся Чеботина, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:42 Фото: Instagram/igorkrutoy65, lusia_chebotina и lim_0n
Популярный российский композитор Игорь Крутой представил публике фрагмент новой песни, которую написал для казахстанского исполнителя Александра Лима (более известен как Alex Lim). Композицию казахстанец спел в дуэте с певицей Люсей Чеботиной, что вызвало споры в Сети, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 71-летнего маэстро накануне.

"Для каждого выпускника это особенный момент – немного грустный, щемящий, но полный надежд… 22 мая состоится премьера песни "Последний звонок". Я очень рад, что эту историю прожили и исполнили Люся Чеботина и Alex Lim. Их дуэт получился по-настоящему искренним! Нам очень хочется, чтобы эта песня откликнулась в сердцах сегодняшних школьников и стала добрым напутствием во взрослую жизнь", – написал под постом Крутой 18 мая 2026 года.

Большинству подписчиков понравилось все: и автор песни, и артисты, которые исполнили ее. Многие назвали дуэт Лима и Чеботиной красивым и отметили, что их голоса хорошо сочетаются. А Игоря Яковлевича поблагодарили за возможность вернуться в школьные времена:

  • "Вот это да! Ждем".
  • "С премьерой, Алекс".
  • "Как их голоса сочетаются".
  • "Красивый дуэт! Маэстро браво!"
  • "Красивый дуэт! Песня прекрасная".
  • "Каждая композиция – в самое сердце".
  • "О! Новая песня, новый сюрприз! Браво!"
  • "Уверена, что песня зайдет! Какой дуэт!"
  • "Спасибо за ваши песни. Они лечат душу".
  • "Супер! Очень красивая песня и дуэт подобрали".
  • "Замечательно! Спасибо автору и исполнителям".
  • "Очень красивая песня, голоса хорошо сочетаются!"
  • "Шикарный дуэт, два голоса слились в одном вихре".
  • "Люся красивая. Песня супер! Шикарный дуэт. Жду..."
  • "Не зря фамилия – Крутой! Как всегда, все песни на подбор".
  • "Сразу ностальгия такая по выпускному. Очень зацепила песня".
  • "Идеальный дуэт получился. Спасибо большое автору за такую красивую песню".
  • "Каждая ваша песня – история красивая, искренняя, душевная! Спасибо! Ждем новых!"
  • "Слова берут за душу. Очень красивая песня. До слез. Ностальгия по школе... Спасибо!"
  • "Как всегда, великолепное творение, очень нежное и воздушное, возвращает в юность! Отличное исполнение!"
  • "Так приятно, к последнему звонку такую замечательную песню! Спасибо огромное! Берет за душу! И такие светлые воспоминания о школе!"
  • "Вау, так красиво звучат голоса! Спасибо большое, Игорь Яковлевич! Мне кажется, выпускники особенно оценят! Саша и Люся такие красивые".
  • "Новая песня – это всегда ожидание какой-то неизвестности, изюминки и в мелодии и в стихах. Игорь Яковлевич, с нетерпением жду новую песню. Очень люблю ваши песни и композиции".
  • "Новая песня – это всегда ожидание какого-то счастья и радости... А если еще это – песня Крутого, то еще и ожидание мурашек, и особенных чувств тепла, и света! Игорь Яковлевич, вы нас прям балуете в последнее время! Приятные сюрпризы".
  • "Какой подарок всем выпускникам к последнему звонку 25 мая! Спасибо Игорю Яковлевичу и Алексу с Люсей за такой сюрприз и ученикам, и учителям. В добрый путь, и пусть новая песня станет хорошим и добрым напутствием нашим выпускникам!"
  • "Ах, какая песня, какие воспоминания! Это песня, которая тронет сердца и души как сегодняшних выпускников, так и тех, кто был ими 20, 30 лет или даже полвека назад... Спасибо, Игорь Яковлевич, вы творите музыку, не стареющую, не знающую возраста и границ! Обожаю вас! Творите, пишите, создавайте красоту! Алексу и Юле респект за исполнение!"

Но не все согласились с тем, что дуэт удался. Некоторые фолловеры написали, что вместо Чеботиной нужно было выбрать другую певицу:

  • "Почему именно Люся? Много же талантливых девчонок. Красивая, но не тянет".
  • "Музыку на всю громкость. Голос иметь не обязательно. Аппаратура поможет выкрутиться".
  • "Я ноль в оценке голосов, но не сочетаются голоса. Парень да, девушка нет, другой голос нужен".
  • "Мне кажется, что дуэт не сложился. Настолько разный тембр голоса, что каждый поет свою песню по отдельности. А так, оба – шикарные исполнители".
  • "Вот Люся везде лишняя! Алекс сам отлично справляется. А Люсю просто продвинуть нужно. Она не способная. Таких, как она или лучше, очень много, но их некому продвигать".
  • "Парень так хорошо поет, но блин этот дуэт просто не айс! Чеботина просто мешает слушать его голос, у нас нет других нормальных артисток? Она везде одинаковая, всегда кричит, а не поет! Капец".
  • "Она так кричит, что парня не слышно от слова вообще! Ну, а судьи кто? Она вот даже Адель поставила на место неумехи! Она профи. Было бы классно, чтобы свои умения она показывала не с теми, кто реально может петь. Не стоит портить им репертуар".

На критику отреагировал сам маэстро.

"Не слушайте… Мне кажется, что сложился… Мне нравится это сочетание…" – ответил Игорь Крутой.

"Ой, что будет?": Игорь Крутой подогрел интригу вокруг казахстанца Alex Lim

Ранее мы писали, что Alex Lim раскрыл имя исполнителя, с которым записал дуэт. Выяснилось, что казахстанец при участии Игоря Крутого записал совместный трек "Последний звонок" с Люсей Чеботиной.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
