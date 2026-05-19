"Она просто мешает": новый дуэт казахстанца Alex Lim вызвал споры, но вмешался Игорь Крутой

Популярный российский композитор Игорь Крутой представил публике фрагмент новой песни, которую написал для казахстанского исполнителя Александра Лима (более известен как Alex Lim). Композицию казахстанец спел в дуэте с певицей Люсей Чеботиной, что вызвало споры в Сети, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 71-летнего маэстро накануне.

"Для каждого выпускника это особенный момент – немного грустный, щемящий, но полный надежд… 22 мая состоится премьера песни "Последний звонок". Я очень рад, что эту историю прожили и исполнили Люся Чеботина и Alex Lim. Их дуэт получился по-настоящему искренним! Нам очень хочется, чтобы эта песня откликнулась в сердцах сегодняшних школьников и стала добрым напутствием во взрослую жизнь", – написал под постом Крутой 18 мая 2026 года.

Большинству подписчиков понравилось все: и автор песни, и артисты, которые исполнили ее. Многие назвали дуэт Лима и Чеботиной красивым и отметили, что их голоса хорошо сочетаются. А Игоря Яковлевича поблагодарили за возможность вернуться в школьные времена:

"Вот это да! Ждем".

"С премьерой, Алекс".

"Как их голоса сочетаются".

"Красивый дуэт! Маэстро браво!"

"Красивый дуэт! Песня прекрасная".

"Каждая композиция – в самое сердце".

"О! Новая песня, новый сюрприз! Браво!"

"Уверена, что песня зайдет! Какой дуэт!"

"Спасибо за ваши песни. Они лечат душу".

"Супер! Очень красивая песня и дуэт подобрали".

"Замечательно! Спасибо автору и исполнителям".

"Очень красивая песня, голоса хорошо сочетаются!"

"Шикарный дуэт, два голоса слились в одном вихре".

"Люся красивая. Песня супер! Шикарный дуэт. Жду..."

"Не зря фамилия – Крутой! Как всегда, все песни на подбор".

"Сразу ностальгия такая по выпускному. Очень зацепила песня".

"Идеальный дуэт получился. Спасибо большое автору за такую красивую песню".

"Каждая ваша песня – история красивая, искренняя, душевная! Спасибо! Ждем новых!"

"Слова берут за душу. Очень красивая песня. До слез. Ностальгия по школе... Спасибо!"

"Как всегда, великолепное творение, очень нежное и воздушное, возвращает в юность! Отличное исполнение!"

"Так приятно, к последнему звонку такую замечательную песню! Спасибо огромное! Берет за душу! И такие светлые воспоминания о школе!"

"Вау, так красиво звучат голоса! Спасибо большое, Игорь Яковлевич! Мне кажется, выпускники особенно оценят! Саша и Люся такие красивые".

"Новая песня – это всегда ожидание какой-то неизвестности, изюминки и в мелодии и в стихах. Игорь Яковлевич, с нетерпением жду новую песню. Очень люблю ваши песни и композиции".

"Новая песня – это всегда ожидание какого-то счастья и радости... А если еще это – песня Крутого, то еще и ожидание мурашек, и особенных чувств тепла, и света! Игорь Яковлевич, вы нас прям балуете в последнее время! Приятные сюрпризы".

"Какой подарок всем выпускникам к последнему звонку 25 мая! Спасибо Игорю Яковлевичу и Алексу с Люсей за такой сюрприз и ученикам, и учителям. В добрый путь, и пусть новая песня станет хорошим и добрым напутствием нашим выпускникам!"

"Ах, какая песня, какие воспоминания! Это песня, которая тронет сердца и души как сегодняшних выпускников, так и тех, кто был ими 20, 30 лет или даже полвека назад... Спасибо, Игорь Яковлевич, вы творите музыку, не стареющую, не знающую возраста и границ! Обожаю вас! Творите, пишите, создавайте красоту! Алексу и Юле респект за исполнение!"

Но не все согласились с тем, что дуэт удался. Некоторые фолловеры написали, что вместо Чеботиной нужно было выбрать другую певицу:

"Почему именно Люся? Много же талантливых девчонок. Красивая, но не тянет".

"Музыку на всю громкость. Голос иметь не обязательно. Аппаратура поможет выкрутиться".

"Я ноль в оценке голосов, но не сочетаются голоса. Парень да, девушка нет, другой голос нужен".

"Мне кажется, что дуэт не сложился. Настолько разный тембр голоса, что каждый поет свою песню по отдельности. А так, оба – шикарные исполнители".

"Вот Люся везде лишняя! Алекс сам отлично справляется. А Люсю просто продвинуть нужно. Она не способная. Таких, как она или лучше, очень много, но их некому продвигать".

"Парень так хорошо поет, но блин этот дуэт просто не айс! Чеботина просто мешает слушать его голос, у нас нет других нормальных артисток? Она везде одинаковая, всегда кричит, а не поет! Капец".

"Она так кричит, что парня не слышно от слова вообще! Ну, а судьи кто? Она вот даже Адель поставила на место неумехи! Она профи. Было бы классно, чтобы свои умения она показывала не с теми, кто реально может петь. Не стоит портить им репертуар".

На критику отреагировал сам маэстро.

"Не слушайте… Мне кажется, что сложился… Мне нравится это сочетание…" – ответил Игорь Крутой.

Материал по теме "Ой, что будет?": Игорь Крутой подогрел интригу вокруг казахстанца Alex Lim

Ранее мы писали, что Alex Lim раскрыл имя исполнителя, с которым записал дуэт. Выяснилось, что казахстанец при участии Игоря Крутого записал совместный трек "Последний звонок" с Люсей Чеботиной.