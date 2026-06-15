Первые кадры со съемок фильма с Джеки Чаном на фоне уникального Мангистау: посмотрите на это

В Мангистауской области стартовали съемки нашумевшего международного кинопроекта "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием легендарного актера мирового кино Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Первые кадры кинопроекта на уникальных природных ландшафтах Мангистау были опубликованы сегодня, 15 июня 2026 года.

Стоит отметить, что одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра.

Бозжыра – это уникальное природное урочище в Казахстане, расположенное в западной части плато Устюрт на полуострове Мангистау. Оно известно своими инопланетными "марсианскими" пейзажами, состоящими из ослепительно белых известняковых скал, каньонов и остроконечных пиков-останцев. Миллионы лет назад эта территория была дном древнего океана Тетис, а сегодня она входит в число красивейших пустынных локаций мира.

Именно там в период с 7 по 12 июня съемочная группа в количестве 35 человек провела съемочные работы.

Известно, что съемки планируют завершить уже в этом году. В прокат фильм выйдет в феврале 2027 года.

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Сам Джеки Чан прилетал в Казахстан еще в сентябре 2025 года. Тогда он приземлился в аэропорту Алматы на бизнес-джете. Его встретили в традиционном шапане, он посетил курорт Шымбулак и официально утвердил Казахстан основной площадкой для съемок.

Уже в январе 2026 года в Актау прилетела техническая команда актера (около 15-20 человек). Они детально осматривали локации в Мангистау.