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Культура и шоу-бизнес

Первые кадры со съемок фильма с Джеки Чаном на фоне уникального Мангистау: посмотрите на это

съемочная группа, Бозжыра, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:57 Фото: gov.kz
В Мангистауской области стартовали съемки нашумевшего международного кинопроекта "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием легендарного актера мирового кино Джеки Чана, сообщает Zakon.kz.

Первые кадры кинопроекта на уникальных природных ландшафтах Мангистау были опубликованы сегодня, 15 июня 2026 года.

съемочная группа, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:57

Фото: gov.kz

Стоит отметить, что одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра.

Бозжыра – это уникальное природное урочище в Казахстане, расположенное в западной части плато Устюрт на полуострове Мангистау. Оно известно своими инопланетными "марсианскими" пейзажами, состоящими из ослепительно белых известняковых скал, каньонов и остроконечных пиков-останцев. Миллионы лет назад эта территория была дном древнего океана Тетис, а сегодня она входит в число красивейших пустынных локаций мира.

Именно там в период с 7 по 12 июня съемочная группа в количестве 35 человек провела съемочные работы.

Бозжыра, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:57

Фото: gov.kz

Известно, что съемки планируют завершить уже в этом году. В прокат фильм выйдет в феврале 2027 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:57
"Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы

Сам Джеки Чан прилетал в Казахстан еще в сентябре 2025 года. Тогда он приземлился в аэропорту Алматы на бизнес-джете. Его встретили в традиционном шапане, он посетил курорт Шымбулак и официально утвердил Казахстан основной площадкой для съемок.

Уже в январе 2026 года в Актау прилетела техническая команда актера (около 15-20 человек). Они детально осматривали локации в Мангистау.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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