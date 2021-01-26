Законодательство
Бухгалтеру
Право
Погода
Форум
Радио
Работа
Новости
Главные новости
Новости Казахстана
Мировые новости
Популярные новости
Интервью
Фоторепортажи
Все новости
Законодательство РК
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Право
Правмедиа
Курс валют
Сервисы
Информеры
Онлайн переводчик
Карта сайта
KZ
Қазақша нұсқа
Настройки
Уведомления
Ночной режим
Автообновление
Реклама
Правила
Контакты
Выходные данные
© СИ "Zakon.kz"
Новости Кызылординской области
26 января 2021
16:40
Қызылордада боранды күні жоғалған адам көпір маңынан табылды
12:32
Не лучшие времена переживает Кызылординская область - Токаев
20
25 января 2021
19:38
Четвероклассник скончался в Кызылорде: тест на COVID-19 был отрицательный
8
14:47
Әділетсіз басшылар қанын ішкен театр актері өзіне қол салмақ болды
22 января 2021
12:45
Қызылордада бір жыл бұрын жоғалған жеке куәлікпен несие рәсімделген
21 января 2021
14:54
Қызылордада аса ірі көлемде бюджетке залал келтіру фактісі анықталды
14:54
136 млн тенге не заплатил налогов бизнесмен в Кызылорде
4
19 января 2021
22:05
Человек сгорел заживо после ДТП с двумя фурами в Кызылординской области
14 января 2021
16:09
Қызылорда облысында жол-көлік оқиғасын тергеу үшін комиссия құрылды
15:24
В крупном ДТП на трассе в Кызылординской области погибли пять человек
12 января 2021
17:00
Қызылорда облысында бес партия да депутаттық мандатқа ие болды
16:41
В Кызылординской области все 5 партий получили депутатские мандаты
11 января 2021
18:20
Назначен новый санврач по Кызылординской области
10 января 2021
12:57
Гүлшара Әбдіхалықова да сайлауға барып, таңдауын жасады
12:46
Гульшара Абдыкаликова проголосовала на выборах
6 января 2021
10:58
Қызылорда облысында киік атқандар ұсталды
5 января 2021
17:33
Карантин смягчили в одной из областей Казахстана
28 декабря 2020
16:54
Жалағаш ауданында тұрғын үй мен аурухана пайдалануға берілді
16:23
Қызылорда жақта киімге қатты қарайды екен
09:23
Қызылорда облысында 31 мемлекеттік қызметші жазаланды
25 декабря 2020
22:04
Қызылорда облысында жаңажылдық корпоративтерге тыйым салынды
21:04
Новогодние корпоративы запретили в Кызылординской области
14:53
"Алтын домбыра" Сыр еліне жетті
14:22
"Алтын домбыра" прибыла в Кызылординскую область
09:58
Заңсыз ойын бизнесін ашқан топ 800 млн теңге табыс тапқан
22 декабря 2020
10:09
Қызылорда облысында сәби өлімі 30 пайызға көбейген
21 декабря 2020
16:19
Онлайн-петиции и общественный контроль. Новый закон пообещал Nur Otan в Кызылорде
342
14:25
Сальмонеллу обнаружили в курином мясе из России
19
18 декабря 2020
12:27
В Казалинском районе открылся новый сельский клуб
7
16 декабря 2020
19:51
В день Независимости в Кызылординской области открылись новые объекты
‹
1
2
3
...
74
75
76
›
Популярное
все топ новости
НОВОСТИ
Хотите быть в курсе важных новостей?
Нет, спасибо
Разрешить