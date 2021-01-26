Новости Кызылординской области

26 января 2021
16:40 Қызылордада боранды күні жоғалған адам көпір маңынан табылды
12:32 Не лучшие времена переживает Кызылординская область - Токаев 20
25 января 2021
19:38 Четвероклассник скончался в Кызылорде: тест на COVID-19 был отрицательный 8
14:47 Әділетсіз басшылар қанын ішкен театр актері өзіне қол салмақ болды icon
22 января 2021
12:45 Қызылордада бір жыл бұрын жоғалған жеке куәлікпен несие рәсімделген
21 января 2021
14:54 Қызылордада аса ірі көлемде бюджетке залал келтіру фактісі анықталды
14:54 136 млн тенге не заплатил налогов бизнесмен в Кызылорде  4
19 января 2021
22:05 Человек сгорел заживо после ДТП с двумя фурами в Кызылординской областиicon
14 января 2021
16:09 Қызылорда облысында жол-көлік оқиғасын тергеу үшін комиссия құрылды
15:24 В крупном ДТП на трассе в Кызылординской области погибли пять человек
12 января 2021
17:00 Қызылорда облысында бес партия да депутаттық мандатқа ие болды
16:41 В Кызылординской области все 5 партий получили депутатские мандаты
11 января 2021
18:20 Назначен новый санврач по Кызылординской области
10 января 2021
12:57 Гүлшара Әбдіхалықова да сайлауға барып, таңдауын жасадыicon
12:46 Гульшара Абдыкаликова проголосовала на выборах
6 января 2021
10:58 Қызылорда облысында киік атқандар ұсталды
5 января 2021
17:33 Карантин смягчили в одной из областей Казахстана
28 декабря 2020
16:54 Жалағаш ауданында тұрғын үй мен аурухана пайдалануға берілдіicon
16:23 Қызылорда жақта киімге қатты қарайды екен
09:23 Қызылорда облысында 31 мемлекеттік қызметші жазаланды
25 декабря 2020
22:04 Қызылорда облысында жаңажылдық корпоративтерге тыйым салынды
21:04 Новогодние корпоративы запретили в Кызылординской области
14:53 "Алтын домбыра" Сыр еліне жеттіicon
14:22 "Алтын домбыра" прибыла в Кызылординскую область
09:58 Заңсыз ойын бизнесін ашқан топ 800 млн теңге табыс тапқан
22 декабря 2020
10:09 Қызылорда облысында сәби өлімі 30 пайызға көбейген
21 декабря 2020
16:19 Онлайн-петиции и общественный контроль. Новый закон пообещал Nur Otan в Кызылордеicon 342
14:25 Сальмонеллу обнаружили в курином мясе из России 19
18 декабря 2020
12:27 В Казалинском районе открылся новый сельский клуб 7
16 декабря 2020
19:51 В день Независимости в Кызылординской области открылись новые объекты
1
2
3
...
74
75
76

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?