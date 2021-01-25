Законодательство
Бухгалтеру
Право
Погода
Форум
Радио
Работа
Новости
Главные новости
Новости Казахстана
Мировые новости
Популярные новости
Интервью
Фоторепортажи
Все новости
Законодательство РК
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Право
Правмедиа
Курс валют
Сервисы
Информеры
Онлайн переводчик
Карта сайта
KZ
Қазақша нұсқа
Настройки
Уведомления
Ночной режим
Автообновление
Реклама
Правила
Контакты
Выходные данные
© СИ "Zakon.kz"
Новости Мангистауской области
25 января 2021
21:12
Пожизненное наказание за изнасилование ребенка впервые назначили в Мангистау
7
20:01
Пьяный житель Актау уснул у подъезда с пятью миллионами тенге
7
14:40
Маңғыстауда кейбір кәсіпкерлер неге тендерге қатыса алмайды?
24 января 2021
21:42
Новый населенный пункт появится на карте Мангистауской области
1
22 января 2021
07:49
Большой брелок застрял в носоглотке трехмесячного ребенка в Мангистау
2
21 января 2021
12:29
Маңғыстауда екі айлық сәби инсульт алды
12:03
У двухмесячного ребенка случился инсульт в Мангистау
2
11:44
Екпеден соң ер адамның қайтыс болғаны туралы ақпаратқа қатысты түсінік берілді
11:19
Ақтаулық жас әйел төртем туды
07:21
В Мангистау впервые за 30 лет на свет появились четверняшки
1
20 января 2021
16:35
Ірі энергетикалық кәсіпорынның экс-басшылары 73 млн теңге ұрлаған
15:37
Экс-руководители крупного энергопредприятия украли 73 млн тенге
19 января 2021
14:05
Самая глубокая впадина в Казахстане превращается в свалку
14 января 2021
16:13
Маңғыстау тұрғыны өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылды
13 января 2021
16:50
Маңғыстаудағы комбинат жылына 14 мың тонна ұн шығарады
12 января 2021
18:58
Перебои в электросетях устранили в Атырауской и Мангистауской областях
11 января 2021
20:14
Предприятие в Актау оштрафовали за желтый дым
18:26
Блэкаут в Мангистау. Энергетики вернули свет в Актау
5
11:50
Сайлау күні кешкісін Атырау мен Маңғыстау облыстарында жарық өшіп қала берген
11:23
Названа причина перебоев со светом в Атырауской и Мангистауской областях
8
10 января 2021
18:55
48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
18:41
48 внуков и 113 правнуков. Бабушки-долгожительницы проголосовали в Мангистау
1
8 января 2021
17:16
Школьники и студенты в Мангистау будут учиться по новому формату
2
11:27
Маңғыстау жолдарында түйенің муляжы тұратын болды
7 января 2021
12:09
Елка упала из-за сильного ветра в Актау. Видео
8
6 января 2021
18:05
Маңғыстау өңіріндегі Волонтерлер жылы аясында атқарылған іс-шаралар
07:24
На трассах Мангистауской области появились муляжи домашних животных
1
5 января 2021
21:16
"Забыл пакет". Призывник-беглец из Актау объяснил свой побег
21
13:40
Тас жолдар бойына түйе-жылқының муляждары орнатылып жатыр
1 января 2021
20:17
Красивое видео тысяч зимующих на Каспии лебедей появилось в Сети
6
‹
1
2
3
...
142
143
144
›
Популярное
все топ новости
НОВОСТИ
Хотите быть в курсе важных новостей?
Нет, спасибо
Разрешить