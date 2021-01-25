Новости Мангистауской области

25 января 2021
21:12 Пожизненное наказание за изнасилование ребенка впервые назначили в Мангистау 7
20:01 Пьяный житель Актау уснул у подъезда с пятью миллионами тенге 7
14:40 Маңғыстауда кейбір кәсіпкерлер неге тендерге қатыса алмайды?
24 января 2021
21:42 Новый населенный пункт появится на карте Мангистауской области 1
22 января 2021
07:49 Большой брелок застрял в носоглотке трехмесячного ребенка в Мангистау 2
21 января 2021
12:29 Маңғыстауда екі айлық сәби инсульт алды
12:03 У двухмесячного ребенка случился инсульт в Мангистау  2
11:44 Екпеден соң ер адамның қайтыс болғаны туралы ақпаратқа қатысты түсінік берілді
11:19 Ақтаулық жас әйел төртем тудыicon
07:21 В Мангистау впервые за 30 лет на свет появились четверняшки 1
20 января 2021
16:35 Ірі энергетикалық кәсіпорынның экс-басшылары 73 млн теңге ұрлаған
15:37 Экс-руководители крупного энергопредприятия украли 73 млн тенге
19 января 2021
14:05 Самая глубокая впадина в Казахстане превращается в свалкуicon
14 января 2021
16:13 Маңғыстау тұрғыны өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылды
13 января 2021
16:50 Маңғыстаудағы комбинат жылына 14 мың тонна ұн шығарады
12 января 2021
18:58 Перебои в электросетях устранили в Атырауской и Мангистауской областях
11 января 2021
20:14 Предприятие в Актау оштрафовали за желтый дым
18:26 Блэкаут в Мангистау. Энергетики вернули свет в Актау 5
11:50 Сайлау күні кешкісін Атырау мен Маңғыстау облыстарында жарық өшіп қала берген
11:23 Названа причина перебоев со светом в Атырауской и Мангистауской областях  8
10 января 2021
18:55 48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
18:41 48 внуков и 113 правнуков. Бабушки-долгожительницы проголосовали в Мангистау 1
8 января 2021
17:16 Школьники и студенты в Мангистау будут учиться по новому формату 2
11:27 Маңғыстау жолдарында түйенің муляжы тұратын болды
7 января 2021
12:09 Елка упала из-за сильного ветра в Актау. Видеоicon 8
6 января 2021
18:05 Маңғыстау өңіріндегі Волонтерлер жылы аясында атқарылған іс-шаралар
07:24 На трассах Мангистауской области появились муляжи домашних животных 1
5 января 2021
21:16 "Забыл пакет". Призывник-беглец из Актау объяснил свой побегicon 21
13:40 Тас жолдар бойына түйе-жылқының муляждары орнатылып жатырicon
1 января 2021
20:17 Красивое видео тысяч зимующих на Каспии лебедей появилось в Сетиicon 6
1
2
3
...
142
143
144

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?