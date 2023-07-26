Пассажир покончил собой во время полета турецкой авиакомпанией

Пассажир рейса Стамбула-Марракеш покончил с собой во время полета, закрывшись в кабинке туалета. Его попытались спасти медики, но было поздно, сообщает Zakon.kz.

Трагедия разыгралась на борту турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время рейса из Стамбула в Марракеш. О случившемся рассказали в пресс-службе компании-перевозчика, пишет Ura.ru.

"Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло", – сообщили в пресс-службе Turkish Airlines.

Самолет совершил вынужденную посадку в столице Алжира. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пассажира.

25 июля авиакомпания FlyArystan заявила о том, что рейс КС7777 Актобе – Актау 25.07.2023 в 10:05 был вынужден вернуться на перрон (до взлета) по технической причине.