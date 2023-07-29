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Военную помощь в $345 млн США отправит Тайваню

Военную помощь в $345 млн США отправит Тайваню Фото: wikimedia
Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Тайваню помощь на сумму до $345 млн. из резервов Минобороны США, сообщает Zakon.kz

Как сообщает телеканал ABC в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Уточняется, администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих оборонных запасов.

"Распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", — говорится в заявлении Байдена.

Ранее в Минобороны Тайваня сообщили о намерении закупить у США ЗРК NASAMS.

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