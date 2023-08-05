В районе Крымского моста произошел взрыв

Российские СМИ сообщают, о мощном взрыве в районе Крымского моста. Предварительно, это атака дронов, сообщает Zakon.kz

Сам мост, по предварительным данным, не пострадал.

По данным Telegram-канала "Срочно, сейчас" очевидцы сообщают о громких "хлопках" и отключении света на мосту.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

По информации Telegram-канала "Ньюсач" советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста:



"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "‎Тревога"‎ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу".

"Громкие звуки, которые были слышны жителям Керчи час назад, не имели отношения к Крымскому мосту", сообщил Крючков в своем Telegram-канале.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", - написал он. Согласно последним данным, очевидцы говорят, что в районе Крымского моста всё тихо и спокойно.

Ранее в конце июля мы сообщали о ЧП на Крымском мосту.

