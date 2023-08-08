Скончался известный актер, озвучивший более 5 тыс. фильмов Леонид Володарский

В возрасте 73 лет умер известный ведущий "Говорит Москва", переводчик и актер озвучки Леонид Володарский, сообщает Zakon.kz.

Родственники рассказали радиостанции, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем – в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем 30-летней карьеры он озвучил более 5 тыс. различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".

С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.

Ранее сообщалось, что скончался режиссер фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин.