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Ситуация в Украине: США выделили 200 млн долларов, Норвегия планирует поставить Киеву антидроновую систему

США Фото: pixabay
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
  • Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными учреждениями для восстановления Украины.
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила украинскому телеканалу "Общественное", что Киев работает над тем, чтобы убедить конгресс США продлить закон о ленд-лизе на следующий год.
  • Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял военнообязанных через границу по "таксе" до 5 тыс. евро.
  • Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 млн норвежских крон (70,8 млн долларов), сообщает правительство Норвегии.
  • Железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию начали строить в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины, сообщает телеканал "24".
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель дипломата Александра Сенченко в Армении.
  • Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев считает, что размещенная в Беларуси группа "Вагнер" пока не представляет угрозы для Киева.
  • Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что беспилотники над Киевом невозможно сбивать из-за неспособности построения точного маршрута, который определить очень сложно, особенно в ночное время.
  • Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят россияне и белорусы в нейтральном статусе.
  • Глава МВД Польши и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский сообщил в Twitter о задержании двух граждан России, которым предъявили обвинения, в том числе в шпионаже.
  • В Киеве ввели временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта из-за жаркой погоды.

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