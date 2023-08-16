В Кыргызстане подтвердили факт задержания гражданина за участие в боях в Украине

По данным ГКНБ Кыргызстана, сотрудники управления по Нарынской области установили гражданина Кыргызстана, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что мужчина выехал в Россию 22 февраля 2022 года на заработки. За преступление его привлекли к уголовной ответственности и отправили в тюрьму, сообщает 24.kg.

Позже его завербовали представители ЧВК "Вагнер". На контрактной основе кыргызстанец примкнул к рядам военных групп, выполнявших боевые задачи на территории Украины.

"1 августа 2023 года он был задержан и по результатам следствия уголовное дело направлено в суд". ГКНБ КР

Ранее супруга арестованного сообщила, что ее муж прилетел из Москвы 8 июля. Они вернулись в Нарын 31 июля. А 1 августа "приехали сотрудники Госкомитета национальной безопасности и задержали мужа".

Это второй случай задержания в Кыргызстане за участие в войне в Украине. Ранее сотрудники ГКНБ задержали гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбек уулу, который также участвовал в боевых действиях на территории Украины. Его осудили на 10 лет. Он попросил предоставить ему российское гражданство.