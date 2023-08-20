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В первые после серьезной аварии Лада Дэнс приняла участие в концерте

певица Фото: Instagram/lada_dance_official
Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте. Она приехала на празднования дня города в Нижнем Новгороде, сообщает Zakon.kz.

По словам директора певицы Сергея Пудовкина, около артистки находились врачи.

"Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление", – рассказал РИА Новости Пудовкин.

5 августа 2023 года сообщалось, что Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске: она получила черепно-мозговую травму. Сообщалось, что после очередной операции она с трудом дышит и говорит. 12 августа ей сняли первые послеоперационные швы.

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