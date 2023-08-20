"Роскосмос" подтвердили крушение космической станции "Луна-25"

Космическое агентство страны "Роскосмос" подтвердил крушение космической станции, которая направлялась на поверхность Луны, сообщает Zakon.kz.

По данным космического агентства, связь с аппаратом прервалась 19 августа в 14:57 по мск (17:57 по Астане).

"19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск связь с аппаратом "Луна-25" прервалась". "Роскосмос"

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и установлению связи результатов не дали.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны". "Роскосмос"

Вопросами выяснения причин потери "Луны" займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Ранее "Роскосмос" заявили о том, что у космической станции "Луна-25" произошел технический сбой. Космическое агентство РФ заявляло, что космический корабль столкнулся с неустановленной проблемой при попытке выйти на предпосадочную орбиту, и что его специалисты анализируют ситуацию.

17 августа станция "Луна-25" сделала свой первый снимок лунной поверхности. Это южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Его невозможно увидеть с Земли. Координаты центра кратера - 75 градуов южной широты и 135 градусов западной долготы.

Фото: "Роскосмос"

Ожидалось, что российский лунный модуль достигнет Луны в период с 21 по 23 августа, примерно в то же время, что и индийский аппарат, который был запущен 14 июля.

