В Британии медсестра получила пожизненный срок за убийства младенцев
Фото: Twitter/@GoldingBF
Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби по решению суда получила пожизненный срок за убийство 7 младенцев и попытку убийства еще 7 – одного ребенка она пыталась убить дважды, сообщает Zakon.kz.
Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора.
"Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение", – говорится в сообщении телеканала Sky News.
Уточняется, что медсестра получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения – по сроку за каждый пункт обвинения.
Между тем женщина свою вину отрицает.
Ранее сообщалось, что суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру из британского Честера Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев.
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