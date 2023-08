В Габоне произошел военный переворот власти

Сегодня утром было объявлено, что действующий президент Али Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов и переизбран на пост главы государства, однако военные Габона объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов всеобщих выборов, пишет France-Presse.

Военные вышли в прямой эфир по телевидению, чтобы сообщить, что в стране теперь новый режим.

#Gabon After the announce of the fraudulent electoral results declaring Ali Bongo as winner, the Gabonese army has seized control of the country and has called for the dissolution of all institutions. pic.twitter.com/w6PGfB4oZZ