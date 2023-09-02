Морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост

В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Крымский мост. Беспилотный катер уничтожен, передает Zakon.kz

"1 сентября около 23.15 мск была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оперштаб сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Позже была предпринята еще одна попытка атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Ранее беспилотники уже атаковали Крымский мост и в середине июля и в начале августа этого года.



