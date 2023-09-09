Жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере 93 человека

Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ сообщают о 93 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

Telegram-каналы пишут, что после толчков рушились здания, переворачивались машины, люди в панике выбегали из своих домов на улицу, чтобы спастись. Власти опасаются повторного землетрясения.

По сообщениям Al-Arabiya, жертвами стали минимум 93 человека. Разрушено больше 30 зданий. Больницы переполнены.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша — одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.





Итоговое количество пострадавших и жертв уточняется.