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Жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере 93 человека

Жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере 93 человека Фото: pixabay
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ сообщают о 93 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

Telegram-каналы пишут, что после толчков рушились здания, переворачивались машины, люди в панике выбегали из своих домов на улицу, чтобы спастись. Власти опасаются повторного землетрясения.

По сообщениям Al-Arabiya, жертвами стали минимум 93 человека. Разрушено больше 30 зданий. Больницы переполнены.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша — одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.


Итоговое количество пострадавших и жертв уточняется.

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