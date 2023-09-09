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Наталья Водянова споткнулось на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке

модель Фото: Instagram/natasupernova
Популярная супермодель Наталья Водянова вышла на показе бренда Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке. В конце мероприятия она повторно вышла на подиум следом за Кристи Терлингтон и наступила на шлейф платья звезды 90-х, сообщает Zakon.kz.

Как пишет W Magazine, несмотря на то, что модель споткнулась, она не растерялась, а просто посмеялась над ситуацией.


Отмечается, что на подиуме были представлены белые и полосатые рубашки на пуговицах, принтованные блейзеры с джинсами в тон, костюмы в полоску, юбки-макси с джинсовыми корсетами. Бренд также сделал акцент на богемной стороне эстетики Ralph Lauren: плетеные кардиганы с бахромой были надеты поверх черных комбинезонов и дополнены темно-черными солнцезащитными очками, большим ремнем с логотипом Western и золотым чокером.

"Моя женская коллекция весны 2024 года посвящена новому виду романтики – прохладной и утонченной", –заявил дизайнер.

Ранее сообщалось, что казахстанские дизайнеры отличились на Неделе моды в Париже.

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