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Семь человек погибло и еще 15 пострадали при взрыве в подмосковной Балашихе

Семь человек погибло и еще 15 пострадали при взрыве в подмосковной Балашихе Фото: МЧС РФ
В подмосковной Балашихе спасатели продолжают разбирать завалы, которые образовались после взрыва в одной из квартир многоэтажного дома, в результате которого обвалились несколько этажей. По последним данным, 170 человек эвакуировано, семь человек погибло, сообщает Zakon.kz

Среди погибших - спасатели на которых упали обломки при повторном обрушении. Двое из них погибли, четверым понадобилась медицинская помощь. Кроме того - 5-летняя девочка и ее мама, их голоса слышали спасатели, а теперь их тела совсем недавно извлекли из под завалов.

Как пишут российские Telegram-каналы возле дома, где произошел взрыв появился стихийный мемориал с цветами и игрушками. 

Ранее сообщалось, что сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим

Предварительной причиной трагедии стал взрыв бытового газа .В данное время по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов продолжится до конца дня. Двое суток поврежденное здание также будут обследовать эксперты МЧС.

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