Исследование – половина населения Земли до сих пор не пользуются смартфонами

По данным ассоциации операторов мобильной связи (GSMA), в настоящее время людей, использующих смартфоны, насчитывается порядка 55% от населения планеты, сообщает Zakon.kz.

В цифрах это 4,3 млрд человек. Почти половина людей не Земле – 4,3 млрд человек до сих пор не имеет возможности пользоваться смартфонами, пишет GSMA.

Интернетом в мире пользуются 4,6 млрд человек. Из них 4 млрд выходят в сеть через смартфоны, 600 млн (8% мирового населения) используют обычные телефоны.

Несмотря на то, что 92% жителей Земли проживают в зонах покрытия мобильной сети, 3,4 млрд человек не имеют доступа к интернету.

69% смартфонов, используемых для доступа к мобильному Интернету в странах Африки к югу от Сахары, и 33% на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по-прежнему поддерживают только 3G, а это означает, что сети 2G и 3G остаются важным источником покрытия для миллионов пользователей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия представляют собой регионы с наименьшим количеством подключенного населения и где разрыв в использовании составляет 59% и 52% соответственно.

