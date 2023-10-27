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Бывший конкурент Си Цзиньпина внезапно умер в Китае

Бывший конкурент Си Цзиньпина внезапно умер в Китае Фото: wikimedia
Бывший премьер Государственного совета КНР, китайский политик Ли Кэцян скончался в Шанхае 27 октября. Когда-то его считали главным конкурентом Си Цзиньпина и вторым по влиятельности человеком в стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер в Шанхае от внезапного сердечного приступа утром 27 октября. Ему было 68 лет.

Ли Кэцяна долгое время считали вторым по влиятельности политиком в Китае после Си Цзиньпина. Он был премьером в течение десяти лет, с 2013-го по март 2023 года. В этой должности он в основном отвечал за экономику, проведя страну через сложный период: за это десятилетие Китай перенес "торговую войну" с США, рост госдолга и безработицы, эпидемию COVID-19 и другие трудности. В последнее время он активно призывал изменить экономическую политику страны, чтобы создать рабочие места, поддержать стабильность после пандемии и решить проблему бедности. Многие его заявления противоречили той экономической политике, которую предпочел Си Цзиньпин.

Хорошо образованный Ли Кэцян был главным конкурентом Си Цзиньпина, когда в Китае решали вопрос о преемнике председателя КНР Ху Цзинтао. Он также славился своим более открытым подходом к международным отношениям. В частности, он говорил, что Китаю нужно налаживать отношения с США.

Влиятельность Ли Кэцяна начала сходить на нет в 2022 году, когда его не включили в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В марте 2023 года он покинул должность премьера, уступив ее 63-летнему Ли Цяну, которого считают одним из приближенных Си Цзиньпина.

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