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Около 300 тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне

митинг Фото: freepik
На митинг в поддержку Палестины и мирных жителей сектора Газа в столице Великобритании вышли около 300 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Полиция Лондона арестовала 82 участника контрпротеста, которые хотели помешать проведению марша за прекращение огня в секторе Газа, пишет CNN.

Полиция пообещала использовать все доступные ресурсы, чтобы остановить контрпротестующих, противостоящих пропалестинскому маршу.

По данным издания, протестующие скандировали "Свободу Палестине", "Прекращение огня немедленно", "От реки до моря Палестина будет свободна!".

Полицию и общественность удивило такое большое количество людей, пришедших на марш.

Митинг совпал с ежегодной минутой молчания в Англии в память о окончании Первой мировой войны в 1918 году.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак первоначально пытался остановить пропалестинский протест.

Позднее признав, что марш состоится, Сунак придерживался своей линии, согласно которой решение протестовать именно в эти выходные "не просто неуважительно, но и оскорбляет нашу сердечную благодарность памяти тех, кто так много дал, чтобы мы могли жить свободно и мир сегодня".

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Великобритания Израиль Палестина Сектор Газа
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