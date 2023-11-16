США нужно поддержать воссоединение Китая с Тайванем - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Джо Байденом отметил что вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, сообщает Zakon.kz

По словам китайского лидера которые приводит Центральное телевидение Китая. Соединенным Штатам необходимо не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать "неизбежное мирное воссоединение" КНР с островом.

"США должны выразить свою позицию по отсутствию поддержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", - отметил Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов.

Американский лидер Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт.