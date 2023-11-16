Киев создал флот морских дронов, Финляндия закрывает часть КПП на границе с Россией– ситуация в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря, сообщает Zakon.kz.

Украина выпускает несколько десятков ударных беспилотников в месяц. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации.



Глава британского МИД Дэвид Кэмерон после визита в Киев посетил Одессу, где объявил о выделении 18,4 млн фунтов стерлингов (23 млн долларов по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи Украине. Сообщение об этом распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Более 60% грузов, вывезенных фурами с территории Украины за десять месяцев 2023 года, прошли через границу с Польшей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Власти Приднестровья обеспокоены рытьем окопов в охраняемой миротворцами разделительной зоне безопасности со стороны Молдовы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков на брифинге после заседания комиссии.

Представители Польши и Украины не смогли найти решение по разблокированию границы двух стран польскими дальнобойщиками, украинская сторона отказывается выполнять требования протестующих. Об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Поступления из государственного дорожного фонда Украины, созданного в составе спецфонда госбюджета, в 2024 году будут направлены на усиление обороны. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины освободил депутата Верховной рады Артура Герасимова от уголовной ответственности по обвинению в сокрытии в своей декларации информации о принадлежащем ему и его жене доме в Испании, потому что срок давности по этому делу истек.

Страны Запада искусственно затягивают конфликт на Украине и еще больше дестабилизируют ситуацию. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Советский барельеф, посвященный революционерам львовского пролетариата, демонтирован во Львове, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко. Скульптура находилась на стене дома на пересечении улиц Саксаганского и проспекта Шевченко в центре Львова.

Двое наемников из Польши получили ранения, один британский наемник погиб в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в понедельник, утверждает портал Onet.

В рамках постоянного диалога с государствами Глобального Юга руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с и. о. генерального секретаря Совета национальной безопасности Королевства Таиланд Чатчаем Бангчаудом.

Правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока просителей убежища.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его заморозку.

Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook.

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