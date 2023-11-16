Киев создал флот морских дронов, Финляндия закрывает часть КПП на границе с Россией– ситуация в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря, сообщает Zakon.kz.
- Украина выпускает несколько десятков ударных беспилотников в месяц. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации.
- Глава британского МИД Дэвид Кэмерон после визита в Киев посетил Одессу, где объявил о выделении 18,4 млн фунтов стерлингов (23 млн долларов по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи Украине. Сообщение об этом распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
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- Власти Приднестровья обеспокоены рытьем окопов в охраняемой миротворцами разделительной зоне безопасности со стороны Молдовы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков на брифинге после заседания комиссии.
- Представители Польши и Украины не смогли найти решение по разблокированию границы двух стран польскими дальнобойщиками, украинская сторона отказывается выполнять требования протестующих. Об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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- Страны Запада искусственно затягивают конфликт на Украине и еще больше дестабилизируют ситуацию. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
- Советский барельеф, посвященный революционерам львовского пролетариата, демонтирован во Львове, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко. Скульптура находилась на стене дома на пересечении улиц Саксаганского и проспекта Шевченко в центре Львова.
- Двое наемников из Польши получили ранения, один британский наемник погиб в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в понедельник, утверждает портал Onet.
- В рамках постоянного диалога с государствами Глобального Юга руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с и. о. генерального секретаря Совета национальной безопасности Королевства Таиланд Чатчаем Бангчаудом.
- Правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока просителей убежища.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его заморозку.
- Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook.
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