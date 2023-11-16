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Киев создал флот морских дронов, Финляндия закрывает часть КПП на границе с Россией– ситуация в Украине

Киев создал флот морских дронов Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря, сообщает Zakon.kz.
  • Украина выпускает несколько десятков ударных беспилотников в месяц. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации.
  • Глава британского МИД Дэвид Кэмерон после визита в Киев посетил Одессу, где объявил о выделении 18,4 млн фунтов стерлингов (23 млн долларов по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи Украине. Сообщение об этом распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
  • Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
  • Более 60% грузов, вывезенных фурами с территории Украины за десять месяцев 2023 года, прошли через границу с Польшей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
  • Власти Приднестровья обеспокоены рытьем окопов в охраняемой миротворцами разделительной зоне безопасности со стороны Молдовы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков на брифинге после заседания комиссии.
  • Представители Польши и Украины не смогли найти решение по разблокированию границы двух стран польскими дальнобойщиками, украинская сторона отказывается выполнять требования протестующих. Об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
  • Поступления из государственного дорожного фонда Украины, созданного в составе спецфонда госбюджета, в 2024 году будут направлены на усиление обороны. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко.
  • Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины освободил депутата Верховной рады Артура Герасимова от уголовной ответственности по обвинению в сокрытии в своей декларации информации о принадлежащем ему и его жене доме в Испании, потому что срок давности по этому делу истек.
  • Страны Запада искусственно затягивают конфликт на Украине и еще больше дестабилизируют ситуацию. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
  • Советский барельеф, посвященный революционерам львовского пролетариата, демонтирован во Львове, сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко. Скульптура находилась на стене дома на пересечении улиц Саксаганского и проспекта Шевченко в центре Львова.
  • Двое наемников из Польши получили ранения, один британский наемник погиб в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в понедельник, утверждает портал Onet.
  • В рамках постоянного диалога с государствами Глобального Юга руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с и. о. генерального секретаря Совета национальной безопасности Королевства Таиланд Чатчаем Бангчаудом.
  • Правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока просителей убежища.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине, предусматривающий его заморозку.
  • Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook.

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