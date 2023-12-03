Снежная буря остановила аэропорт Мюнхена и вызвала хаос на дорогах

Все рейсы были приостановлены в аэропорту Мюнхена в субботу после того, как зимняя буря обрушила снег на юг Германии, сообщает Zakon.kz.

Первоначально аэропорт объявил о прекращении воздушного движения до полудня субботы, но позже аэропорт объявил, что рейсы будут отменены до 6 утра воскресенья.

Также в Сети гуляет видео, предположительно, снятое в аэропорту Мюнхена, на котором самолет вмерз в взлетно-посадочную полосу.

Er zouden vliegtuigen in München zijn geweest op weg naar de mondiale klimaatconferentie in Dubai. Door hevige sneeuwval liggen ze letterlijk bevroren op de landingsbaan.

Vluchtroutes worden definitief afgesneden 😂👍 pic.twitter.com/nKjpUPaLi7 — DOMINO HOLLAND (@HollandDomino) December 3, 2023

Поезда на центральный вокзал Мюнхена и обратно также были остановлены.

Местные СМИ сообщили о многочисленных транспортных авариях и пробках на обледенелых дорогах.

Die globale Erderwärmung schlägt gnadenlos in München zu. Elektromobilität ist unsere letzte Hoffnung 🤡pic.twitter.com/T39nI1WBma — Ein Übersetzer 🇩🇪🇬🇷 (@Ein_Uebersetzer) December 2, 2023

Матч Бундеслиги между мюнхенской "Баварией" и "Унион Берлин" также был перенесен из-за сильного снегопада.

Также снежная буря застала некоторые части Австрии, Швейцарии и Чехии, что помешало поездкам по региону. Другие аэропорты региона, в том числе в финансовой столице Швейцарии Цюрихе, также объявили о задержках и отменах рейсов, связанных с погодными условиями.