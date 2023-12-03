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Снежная буря остановила аэропорт Мюнхена и вызвала хаос на дорогах

снег Фото: twitter/BEliasson2
Все рейсы были приостановлены в аэропорту Мюнхена в субботу после того, как зимняя буря обрушила снег на юг Германии, сообщает Zakon.kz.

Первоначально аэропорт объявил о прекращении воздушного движения до полудня субботы, но позже аэропорт объявил, что рейсы будут отменены до 6 утра воскресенья. 

Также в Сети гуляет видео, предположительно, снятое в аэропорту Мюнхена, на котором самолет вмерз в взлетно-посадочную полосу.

Поезда на центральный вокзал Мюнхена и обратно также были остановлены.

Местные СМИ сообщили о многочисленных транспортных авариях и пробках на обледенелых дорогах.

Матч Бундеслиги между мюнхенской "Баварией" и "Унион Берлин" также был перенесен из-за сильного снегопада.

Также снежная буря застала некоторые части Австрии, Швейцарии и Чехии, что помешало поездкам по региону. Другие аэропорты региона, в том числе в финансовой столице Швейцарии Цюрихе, также объявили о задержках и отменах рейсов, связанных с погодными условиями.

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