Снежная буря остановила аэропорт Мюнхена и вызвала хаос на дорогах
Первоначально аэропорт объявил о прекращении воздушного движения до полудня субботы, но позже аэропорт объявил, что рейсы будут отменены до 6 утра воскресенья.
Также в Сети гуляет видео, предположительно, снятое в аэропорту Мюнхена, на котором самолет вмерз в взлетно-посадочную полосу.
Er zouden vliegtuigen in München zijn geweest op weg naar de mondiale klimaatconferentie in Dubai. Door hevige sneeuwval liggen ze letterlijk bevroren op de landingsbaan.— DOMINO HOLLAND (@HollandDomino) December 3, 2023
Vluchtroutes worden definitief afgesneden 😂👍 pic.twitter.com/nKjpUPaLi7
Поезда на центральный вокзал Мюнхена и обратно также были остановлены.
Местные СМИ сообщили о многочисленных транспортных авариях и пробках на обледенелых дорогах.
Die globale Erderwärmung schlägt gnadenlos in München zu. Elektromobilität ist unsere letzte Hoffnung 🤡pic.twitter.com/T39nI1WBma— Ein Übersetzer 🇩🇪🇬🇷 (@Ein_Uebersetzer) December 2, 2023
Матч Бундеслиги между мюнхенской "Баварией" и "Унион Берлин" также был перенесен из-за сильного снегопада.
Также снежная буря застала некоторые части Австрии, Швейцарии и Чехии, что помешало поездкам по региону. Другие аэропорты региона, в том числе в финансовой столице Швейцарии Цюрихе, также объявили о задержках и отменах рейсов, связанных с погодными условиями.