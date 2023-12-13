Новая напасть: в Китае из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим
Фото: zakon.kz
Китайцев будут наказывать за несоблюдение масочного режима, который был введен недавно из-за вспышки микоплазменной пневмонии в стране, сообщает Zakon.kz
По информации Mash власти страны ввели масочный режим в общественных местах, а штрафы за несоблюдение составят 500 юаней или нарушителям режима грозит арест сроком до десяти суток.
Согласно данным Минздрава страны распространению микоплазменной пневмонии способствовали новые штаммы COVID-19. Правительство Китая рекомендует гражданам пройти ревакцинацию.
Ранее сообщалось, что слухи о новом неизвестном вирусе опровергли в Китае.
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