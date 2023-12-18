Елка с сюрпризом: в США в рождественской еле нашли совенка

Милый сюрприз ожидал семью Уайт из Лексингтона - в живой рождественской ели они увидели маленького совенка, сообщает Zakon.kz

По информации Ruptly совенок прятался в ветвях уже украшенной и установленной в гостиной елки, когда его увидел чистильщик ковров.

Как пишет издание, чтобы достать маленького злоумышленника с дерева, мужчине потребовалось несколько минут.





Похожий случай произошел пару лет назад в Нью-Йорке. Там тоже нашли маленького совенка в Рождественской елке. В ветвях дерева обнаружили маленького совенка, который проехал там 270 километров. Истощенную птичку, проехавшую такое дальнее расстояние, забрали зоологи и хорошо о ней позаботились, после чего выпустили на свободу. Так, совенка окрестили именем Рокки. Уточняется, что нашли ее в ветвях дерева, которое должны установить перед Рокфеллер-центром.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана зажгли главную новогоднюю елку.