Более 250 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды

Фото: pixabay

Свыше 250 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках на 9:00 по времени Астаны находились без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

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