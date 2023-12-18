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Более 250 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды

отключение света Фото: pixabay
Свыше 250 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках на 9:00 по времени Астаны находились без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

 Об этом заявили в Минэнерго РФ.

"По данным на 09:00 (по времени Астаны) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 790 человек, ДНР – 138 тыс. человек, ЛНР – 116 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что жители подтопленных сел в Жетысуской области остались без электричества.

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