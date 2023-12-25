В Сербии идут столкновения: митингующие штурмуют здание мэрии Белграда

Сербская оппозиция уже два раза совершили попытку прорыва в здание администрации Белграда. Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ, сообщает Zakon.kz

СМИ сообщают, что в протестах участвуют около 2,5 тысячи человек.

По информации Mash спецназ вошёл в мэрию, дабы сдержать натиск толпы, и забаррикадировал главный ход щитами. Прямо сейчас люди бьют окна администрации Белграда и закидывают туда фаеры вместе с дымовыми шашками.

Позже стало известно, что полиция разогнала протестующих в Белграде. Как сообщил Telegram-канал "Ньсач, Двач" участники беспорядков покинули площадь у здания администрации.

На площади начинаются следственные мероприятие. На место приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, сообщает RT.

Вучич созвал срочное заседание совета нацбезопасности Сербии, сообщили местные СМИ

По информации ТАСС президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка захвата здания городской администрации не является революцией, правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Как пишет RT попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны, добавил Вучич. Сербские спецслужбы заранее получили информацию о подготовке беспорядков от иностранных партнеров, отметил Вучич.

Как сообщает Telegram-канал "Срочно,Сейчас", Вучич также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

Baza сообщает, что Вучич поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали руководство Сербии о попытке "цветной революции".

По информации Telegram-канала "Протесты в мире", оппозиционеры выступают против результатов парламентских выборов на которых правящая партия получила большинство.

Ранее сообщалось, что массовые митинги начались в стране после выборов, на которых коалиция президента Вучича получила больше 47 процентов голосов. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и требует отменить итоги голосования, а один из еë лидеров Мирослав Алексич призвал окружить здание горадминистрации и занять его.











