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Ким Чен Ын пообещал запустить еще 3 шпионских спутника в 2024 году

Ким Чен Ын Фото: wikimedia
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна запустит три дополнительных военных шпионских спутника, создаст больше ядерного оружия и внедрит современную беспилотную боевую технику в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Комментарии Кима, сделанные во время ключевого собрания правящей Рабочей партии, на котором были определены государственные цели на следующий год, предполагают, что он продолжит серию испытаний оружия, чтобы расширить свой арсенал на фоне давно бездействующей дипломатии с США.

Наблюдатели говорят, что Ким в конечном итоге надеется использовать свой возросший ядерный потенциал, чтобы добиться больших внешних уступок.

По сообщению официального Центрального информационного агентства Кореи, в ходе пятидневной встречи, завершившейся в субботу, Ким заявил, что действия Соединенных Штатов и их сторонников против Северной Кореи были беспрецедентными в этом году и поставили Корейский полуостров на грань ядерной войны.

"Серьезная ситуация требует от нас ускорения работ по приобретению превосходящих возможностей реагирования на войну, а также полной и совершенной военной готовности для подавления любых типов провокаций со стороны противника одним ударом", — заявил Ким Чен Ын.

Ким изложил планы запустить еще три военных спутника-шпиона в следующем году в дополнение к первому в стране разведывательному спутнику, запущенному в ноябре . Он также поручил властям продолжить работу по производству большего количества ядерного оружия и разработке различных типов современной беспилотной боевой техники, такой как вооруженные дроны и мощные устройства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Ким Чен Ын приказал вооруженным силам страны "ускорить подготовку к войне", в том числе в сфере ядерных разработок.

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