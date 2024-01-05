Выборы президента России: ЦИК зарегистрировала двух кандидатов

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сегодня, 5 января 2024 года, зарегистрировала двух кандидатов в президенты РФ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в качестве кандидата в президенты России Центризбирком зарегистрировал:

вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди";

лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, ранее выдвинутого своей партией на главный пост страны.

Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

Владислав Даванков представил в ЦИК документы на участие в выборах президента РФ в конце декабря 2023 года после съезда партии, на котором он был выдвинут. 1 января 2024 года он лично подал в Центризбирком РФ документы для регистрации кандидатом.

"Новые люди" представлены в Госдуме, поэтому Даванкову не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в декабре прошлого года. В том же месяце он подал документы в ЦИК РФ на участие в выборах главы государства, а 1 января 2024 года в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом.

ЛДПР представлена в Госдуме, поэтому Слуцкому не нужно собирать подписи в свою поддержку.

Материал по теме В Кремле подтвердили проведение выборов президента России в 2024 году

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Материал по теме В Кремле отреагировали на информацию об участии Путина в выборах 2024 года

17 декабря 2023 года делегаты съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ.

Материал по теме Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

1 января 2024 года стало известно, что Леонид Слуцкий и Сергей Малинкович подали документы в Центральную избирательную комиссию РФ для регистрации своих кандидатур на выборах президента России.