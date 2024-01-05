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Выборы президента России: ЦИК зарегистрировала двух кандидатов

Выборы президента России: ЦИК зарегистрировал двух кандидатов Фото: duma.gov.ru, коллаж Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сегодня, 5 января 2024 года, зарегистрировала двух кандидатов в президенты РФ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в качестве кандидата в президенты России Центризбирком зарегистрировал:

Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

Владислав Даванков представил в ЦИК документы на участие в выборах президента РФ в конце декабря 2023 года после съезда партии, на котором он был выдвинут. 1 января 2024 года он лично подал в Центризбирком РФ документы для регистрации кандидатом.

"Новые люди" представлены в Госдуме, поэтому Даванкову не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в декабре прошлого года. В том же месяце он подал документы в ЦИК РФ на участие в выборах главы государства, а 1 января 2024 года в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом.

ЛДПР представлена в Госдуме, поэтому Слуцкому не нужно собирать подписи в свою поддержку.

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