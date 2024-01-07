Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Не менее 22 палестинцев погибло во время новой атаки ЦАХАЛ в Хан-Юнисе

Не менее 22 палестинцев погибло во время новой атаки ЦАХАЛ в Хан-Юнисе Фото: pixabay
СМИ сообщают, что в результате израильского удара в Хан-Юнисе в секторе Газа погибло 22 человека, передает Zakon.kz

О таком количестве жертв израильской атаки сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что израильские военные продолжают бои в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Как сообщает ЦАХАЛ, подразделения обнаружили там еще несколько туннельных шахт ХАМАС и другую "террористическую инфраструктуру". По меньшей мере 13 палестинцев погибли в пятницу утром.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.

ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

Читайте также

Стало известно, что власти Ирака намерены прекратить импорт нефтепродуктов
Стало известно, что власти Ирака намерены прекратить импорт нефтепродуктов
В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.
В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ситуация в Украине: обстрел по Покровску, изменение закона о мобилизации
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: