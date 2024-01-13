Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джо Байден снова поедет отдыхать

Джо Байден снова поедет отдыхать Фото: Twitter.com/JoeBiden
В Белом доме сообщили что президент США Джо Байден на выходные отправится отдыхать в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, передает Zakon.kz

"В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Как пишет РИА Новости Байден после отъезда на рождественские и новогодние каникулы лишь несколько раз появился на публике за две недели, дважды выступив с речами, которые заняли в общей сложности час, а в пятницу посетил штат Пенсильвания для общения с местным малым бизнесом.

Выходит, что действующий президент США больше трети от времени работы на посту потратил на поездки в загородные или пляжные резиденции.

Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.

Читайте также

zakon.kz
"Руки прочь от Йемена": демонстрация в поддержку Йемена и Палестины началась в Нью-Йорке
США и Британия снова атаковали Йемен
США и Британия снова атаковали Йемен
Памятник активистке Грете Тунберг демонтировали в Великобритании
Памятник активистке Грете Тунберг демонтировали в Великобритании
Елена Вебер
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: