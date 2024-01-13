Джо Байден снова поедет отдыхать
Фото: Twitter.com/JoeBiden
В Белом доме сообщили что президент США Джо Байден на выходные отправится отдыхать в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, передает Zakon.kz
"В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные", - сообщает пресс-служба Белого дома.
Как пишет РИА Новости Байден после отъезда на рождественские и новогодние каникулы лишь несколько раз появился на публике за две недели, дважды выступив с речами, которые заняли в общей сложности час, а в пятницу посетил штат Пенсильвания для общения с местным малым бизнесом.
Выходит, что действующий президент США больше трети от времени работы на посту потратил на поездки в загородные или пляжные резиденции.
Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.
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