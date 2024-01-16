Хейтеры атаковали Марка Цукерберга за его безумную идею

Богатейший человек планеты Марк Цукерберг стал фермером. Об этом владелец Meta Platforms Inc. заявил на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz

Еще 10 января 2024 года он опубликовал фото со своего ранчо Коолау на Гавайях.

В подписи к фото он пояснил, что занялся производством "говядины самого высокого качества в мире". Коров, по словам Цукерберга, кормят орехами макадамия и поят пивом.

"Каждая корова съедает около 4,5 тонн еды каждый год, так что это много акров деревьев макадамии. Мои дочери помогают сажать эти деревья и ухаживают за разными животными. Мы находимся в начале пути, и с каждым сезоном будем улучшать наше дело. Из всех моих проектов это самый вкусный". Марк Цукерберг

По данным различных СМИ, общая площадь ранчо составляет около 607 га. На этой территории также появится подземный бункер площадью 5 тыс. квадратных футов (464 кв. м).

Критики уже назвали проект по разведению скота на ранчо на Гавайях "странным шоу миллиардера" и вредным для окружающей среды.

В стороне не остались и зоозащитники. Они активно оставляют комментарии на странице начинающего фермера.

Этот "проект" убивает животных и планету.

Почему ты с гордостью заявляешь, что планируешь убийство?

Перестаньте убивать животных.

Прекратите это! На эти деньги можно было бы открыть приют и защитить животных!

Это шаг назад!

Отписываюсь от тебя из-за жестокого обращения с животными, – пишут пользователи Сети.

Материал по теме Марк Цукерберг продал акции своей компании на 428 миллионов долларов

В конце 2023 года медиамагнат рассказал, как познакомился с женой.